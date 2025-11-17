ممثل يتعرض للسرقة في لبنان.. مرتين!

A + A -

تحدّث الممثل السوريّ فارس ياغي عن تعرّضه للسرقة، خلال تصويره مسلسل "عروس بيروت" في لبنان. وأشار ياغي في حديثٍ إلى قناة "ltv"، إلى أنّه غاب عن بيته في منطقة الحمراء، حوالي 5 أو 7 أيّام، لتصوير المسلسل.



وعند عودته، دخل إلى المنزل، ولم يجدّ شيئاً، وقال: "لقيتو فاضي، طلعت على الطابق الاول والثاني ما لقيت شي، انسرقت". وأضاف أنّ جيرانه اعتقدوا أنّه كان ينتقل من المنزل، ليتبيّن أنّه تعرّض للسرقة، وقال: "كنت اخد البيت مفروش".



كذلك، تطرّق إلى حادثة سرقة أخرى في لبنان، وقال: "حطيت غرادي بالفندق ورحت لاكل بالحازمية". وكشف إنّه عند وصوله، قام شخصٌ على متن دراجة ناريّة بسرقة حقيبته، التي كانت تحتوي على جواز سفره".