بالفيديو- ممثل شهير: "هذا سبب إعتناقي المسيحيّة"!

بعد إنتشار فيديو له وهو يتعمدّ في كنيسة، أوضح الممثل السوري أويس مخللاتي، المعروف بشخصية "صخر" في مسلسل "الهيبة"، أنّ "قرار تغيير الدين يمثل منعطفا جوهريا في حياته".

وقال إنه تلقى منذ طفولته إشارات روحية دفعته للبحث في الأديان سعياً وراء الحقيقة.



واستذكر كيف كان يرسم علامة الصليب على دفاتره المدرسية وهو في الثامنة أو التاسعة من عمره، وشعوره آنذاك بالطمأنينة، وكيف كان زملاؤه يطلبون منه رسم الصليب على بطاقات صغيرة ليعتقدوا بأنه يحميهم.



ونفى أي علاقة لزوجته ميشيل أو عائلتها باعتناقه المسيحية، ووصف رحلته بأنها بحث عن النور والحقيقة، توجت بالعماد على يدّ كاردينال في نيكاراغوا بحضور عائلتيّ الزوج والزوجة.