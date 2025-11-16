في طريق العودة إلى الفندق.. نجمة تتعرض لحادث سير "مخيف"! (صورة)

A + A -

كشفت نجمة برنامج الواقع "Southern Charm" ماديسون ليكروي (35 عامًا) أنها تعرضت لحادث سيارة "مرعب" السبت في لاس فيغاس خلال مشاركتها في مؤتمر BravoCon 2025.

وقالت ليكروي في فيديو عبر خاصية القصص على "إنستغرام" إنها لن تتمكن من الظهور في برنامج "Watch What Happens Live" مع آندي كوهين كما كان مقررًا، موضحة: "لقد تعرضت أنا وفريقي لحادث سيارة في طريق العودة إلى الفندق"، قبل أن تطمئن متابعيها بأن الجميع "بخير"، مضيفة أن الحادث كان "مخيفًا" وما زالوا يحاولون "التقاط أنفاسهم".

وأعربت نجمة تلفزيون الواقع عن امتنانها لخروج الجميع سالمين، مؤكدة حزنها لعدم قدرتها على حضور تسجيل البرنامج في إطار فعاليات BravoCon، حيث كان من المقرر أيضًا أن تشارك في حلقة نقاشية بعنوان "It's All About To Go South" إلى جانب عدد من زملائها في مسلسل "Southern Charm".

وانطلق مؤتمر BravoCon 2025 الجمعة في قصر "سيزرز بالاس" في لاس فيغاس، على أن يختتم في 16 تشرين الثاني، علمًا أن ماديسون ليكروي اشتهرت بدورها في المسلسل الواقعي "Southern Charm" على قناة "Bravo" منذ انضمامها إلى العمل في موسمه السابع.

(دايلي مايل)