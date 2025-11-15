بالصور: فنانة لبنانية تدخل القفص الذهبي

A+
أعلنت الفنانة الأميركيّة - اللبنانيّة ميسا قرعة، عن زواجها مدنيّاً في أبو ظبي، من الفنان الأردنيّ يعرب سميرات.
وشاركت ميسا متابعيها على "انستغرام" مجموعة من الصور من المناسبة، وقالت: "في صباح يوم أمس في أبو ظبي، اخترنا بعضنا البعض".
وأضافت قرعة: "مساران مختلفان شكلتهما الموسيقى وكلّ ما علمتنا إياه الحياة، قادتنا بطريقة ما إلى المكان عينه".