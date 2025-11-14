فنان شهير يُفاجئ الجمهور ويُطلّق زوجته مباشرة على الهواء.. شاهدوا الفيديو

A + A -

شارك مغني المهرجانات المصري مسلم في برنامج "من قريب" الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس عبر قناة "دجلة" العراقية.

وتصدّر البرومو الرسمي للحلقة مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التصريحات الجريئة التي أدلى بها مسلم حول حياته الشخصية والفنية.

فقد أعلن مسلم خلال الحلقة طلاق زوجته على الهواء مباشرة. وكشف عن خلافات عائلية كبيرة عاشها في السابق، قائلاً: "أختار أدخل النار ولا أصالح أختي.. وأشوفها في الجنة."



وروى مسلم فترة الضغوط النفسية القاسية التي مرّ بها، كاشفًا للمرة الأولى عن محاولته الانتحار، قائلاً: حاولت أشنق نفسي في الفندق وأنتحر.

ورفض مسلم فكرة الارتباط بأي فتاة من الوسط الفني، قائلا: "أدفن نفسي لو اتجوزت من الوسط الفني لأنها بتتباس وتتحضن."