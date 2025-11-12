فنانة تخلع حجابها بعد 12 عاما من ارتدائه! (صور)

A + A -

-

-

-

-

-

نشرت الفنانة المصرية منال عبد اللطيف مجموعة من الصور ظهرت فيها لأول مرة بدون حجاب منذ 12 عاما.

وأكدت منال في حوار تلفزيوني سابق مع الإعلامية مروة صبري أن فكرة خلع الحجاب تراودها منذ فترة، مشيرةً إلى صراع داخلي بين رغبتها في التحرر من قيود تشعر أنها تُثقلها، وبين إيمانها العميق بمسؤولية القرار.

وقالت منال: "فكرت أني أقلع الحجاب. ليه؟ لأن أوقات بتوحشني منال المنطلقة. أنا بطبيعتي منطلقة، وأوقات بتوحشني منال اللي بقعدت تلتزم بحجاب. عايزة أطلع، أتحرك، أكون حرة في كل حاجة… لكن فورًا برجع وأقول: لأ، أنتِ تدعي ربنا يثبتك، لأن دي خطوة مش هينة على طول."

وأضافت: "كل ما الفكرة تيجي على بالي، وأول ما أقول لنفسي: 'اقدري تخلعي الحجاب بقى!' — برجع وأقول: 'انتي اخدتي الخطوة، وقعدتي السنين دي'. الفكرة اللي بتحيرني أكتر إن شاء الله لما بنتي الكبيرة فرح تتجوز، هفكر أني في الفرح أقلع الحجاب. مش عارفة ليه… بس الفكرة دي بتزن عليا."

وتابعت: "مش ضروري ألبس فستان مفتوح. المهم أني أكون منطلقة. طبعة الطرحة بتضايقني، وأقعد طول الوقت أظبطها. بقالي 11 سنة محجبة."

وأشارت منال إلى أن قرارها لا ينبع من رفض ديني أو معتقد، بل من رغبة في التوافق بين ذاتها الحقيقية — المنطلقة، الطليقة، المتحررة — وبين ما تشعر به من قيد مادي ونفسي، حتى لو كان رمزياً.

ومن خلال الصور التي نشرتها، ظهرت منال بثقة، دون تعليقات استفزازية، ورفعت صوتها بصمت، كأنها تقول: "هذا قراري، وحقّي في اتخاذه".