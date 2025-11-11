living cost indicators
وفاة مؤثرة اللياقة… من منصّة البطولات إلى مأساة صامتة

11
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تمّ الكشف عن سبب وفاة بطلة كمال الأجسام ومؤثرة اللياقة البدنيّة هايلي ماكنيف الّتي وُجدت متوفاة في منزلها بمدينة سودبري بولاية ماساتشوستس في الثّامن من أغسطس الماضي.

ووفقًا لتصريح صادر عن برينا غالفين، نائبة مدير الاتّصالات في مكتب السّلامة والأمن العام بولاية ماساتشوستس، فقد تبيّن أنّ ماكنيف توفّيت نتيجة تسمّم حادّ ناجم عن المزيج المشترك من الهيروين، الفنتانيل، مادّة 4-ANPP، الكوكايين، والنّوربوبرينورفين. وأُشير إلى أنّ وفاتها حُكمت بأنّها عرضيّة وليست متعمّدة.

وفي حديثٍ سابق لوالدها ديف ماكنيف مع مجلّة “بيبول”، وصف ابنته قائلًا: “كانت هايلي شعاع نور في هذا العالم. تمتّعت بطاقة لا تتضاءل وعزيمة قويّة لتحقيق كلّ ما تطمح إليه. وجدت شغفها في كمال الأجسام واللياقة، وبلغت فيها أعلى مراتب النّجاح. كانت تحبّنا كثيرًا، ونحن نحبّها ونفتقدها بجنون.”

وبحسب نعيها الرّسميّ الذي نُشر عبر موقع “بوسطن في الثّاني عشر من أغسطس، وُلدت هايلي ونشأت في كونكورد بولاية ماساتشوستس، والتحقت بمدرسة كونكورد-كارلايل الثّانوية وجامعة ماساتشوستس أمهرست، إذ تفوّقت منذ طفولتها في عدّة رياضات من بينها الفروسيّة، الغوص، والتّزلّج.

لاحقًا، دخلت عالم كمال الأجسام وحقّقت بطولات على مستوى ولايتي ماريلاند وديلاوير، كما شاركت في الفيلم الوثائقيّ “Raising the Bar” عام ٢٠٠٥ الّذي تناول عالم المنافسة في كمال الأجسام.

{{article.title}}
