هذا ما حصل مع شقيق فنان شهير فور علمه بوفاته! (صورة)

لا يزال خبر وفاة المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي متأثرًا بإصابته بنزيف في المخ ودخوله في غيبوبة تامة عقب تعرضه لحادث سير مروّع يوم الجمعة الماضي يتفاعل.

وكشف التقرير الطبي أن الليثي أُصيب بنزيف في الفم والأنف وكسور في الجمجمة، مما أدى إلى تدهور حالته الصحية ووصول نسبة وعيه إلى 3% قبل وفاته أمس الإثنين داخل مستشفى ملوي التخصصي بمحافظة المنيا.

وتم نقل جثمان الراحل من المستشفى إلى مسقط رأسه في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة، تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة وتشييعه إلى مثواه الأخير اليوم الثلاثاء، فيما أعلنت الأسرة تأجيل موعد العزاء إلى مساء غدٍ الأربعاء بعد صلاة المغرب.

إلى ذلك، كشفت مصادر مقربة من العائلة أن شقيق الليثي نُقل إلى أحد المستشفيات الحكومية بعد تناوله كمية كبيرة من الأقراص المهدئة فور علمه بالخبر، مؤكدين أن حالته الصحية الآن مستقرة.