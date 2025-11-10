بالصور: مقتل مطرب شعبي بعد سنة من وفاة ابنه!

A + A -

توفي المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي، مساء الإثنين 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025، متأثرًا بإصاباته الخطيرة التي لحقت به إثر حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقي بمصر.



ويأتي رحيل الليثي بعد نحو عام من فقدانه ابنه ضاضا، الذي كان حديث مواقع التواصل الاجتماعي حينها، بعد سقوطه من على شرفة منزله، ما أضاف حزنًا كبيرًا إلى أسرته وجمهوره.

أعلنت مصادر طبية بمستشفى ملوي العام وفاة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي متأثرًا بجراحه البالغة التي أصيب بها في حادث تصادم وقع قبل أيام، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين. وكان الليثي قد نُقل إلى المستشفى في حالة حرجة، وخضع للعلاج المكثف داخل وحدة العناية المركزة منذ وقوع الحادث.

خلال الساعات الأخيرة قبل وفاته، شهدت حالته الصحية تدهورًا ملحوظًا رغم محاولات الفريق الطبي لإنعاش وظائفه الحيوية، إذ أكد الدكتور أحمد عمر، مدير مستشفى ملوي بالمنيا، في تصريح سابق الأحد 9 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن المطرب الراحل كان ما يزال في مرحلة حرجة، رغم وجود مؤشرات بسيطة على تحسن ضغط الدم وانتظام التنفس، مع استمرار غيبوته التامة.

وأشار مدير المستشفى إلى أن الفريق الطبي بذل جهودًا كبيرة لتثبيت حالته وتحسين نسبة الأكسجين في الجسم، مؤكدًا أن شقيقيه كانا متواجدين إلى جانبه منذ لحظة دخوله المستشفى لمتابعة وضعه الصحي والدعاء له. كما أوضح أن الرعاية المقدمة له كانت متكاملة، إلا أن إصاباته البالغة لم تمهله طويلًا.

وكان شقيق الفنان الراحل قد وصل إلى مستشفى ملوي في وقت سابق للاطمئنان على حالته بعد تدهورها، حيث توافد عدد من أفراد أسرته وأقاربه إلى المستشفى لمتابعة تطورات وضعه الصحي، قبل أن يعلن الأطباء وفاته متأثرًا بإصاباته.

تفاصيل حادث إسماعيل الليثي بالمنيا

وتعود تفاصيل الحادث إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم مروّع بين سيارتين ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي أمام مركز ملوي، أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة ستة آخرين، من بينهم المطرب إسماعيل الليثي وعدد من أفراد فرقته الموسيقية.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج اللازم، بينما تم إيداع جثامين المتوفين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولّت التحقيق في ملابسات الحادث.

من ناحية أخرى، أفاد مصدر طبي أن الطفل عمر، وهو أحد المصابين في الحادث ذاته، قد خضع لعدة عمليات جراحية، وبدأ يستجيب للعلاج وشرب الماء، مشيرًا إلى أن حالته في تحسن تدريجي.

ويُعد إسماعيل الليثي من الأسماء البارزة في الأغنية الشعبية المصرية خلال السنوات الأخيرة، إذ اشتهر بتقديم عدد من الأغنيات التي لاقت انتشارًا واسعًا، إلى جانب مشاركته في عدد من الأعمال الفنية والمهرجانات الغنائية داخل مصر وخارجها.