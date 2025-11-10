إعلامي شهير ينفصل عن زوجته مقدمة البرامج.. هكذا أعلن الخبر! (صورة)

A + A -

أكد الإعلامي المصري محمد موسى انفصاله رسميًا عن زوجته الإعلامية أميرة عبيد، مقدمة البرامج عبر قناة الحدث اليوم، كاشفا أن الانفصال تم قبل 14 شهرًا.

وكتب موسى عبر حسابه على فيسبوك قائلا: "انفصلت رسميًا عن زوجتي أميرة عبيد منذ 14 شهرًا .. وبناءً على طلب منها لم نعلن انفصالنا .. ومنذ هذا التاريخ لا يربطني بها سوى العمل من خلال برنامجها التلفزيوني الذي هو من إنتاجي .. منذ ما يقرب من 5 سنوات .. وموقعها الإخباري الذي أسسته لها".



وأضاف: "تمنياتي لها بالتوفيق في كل أمورها وستظل تلميذتي .. عفوًا التعليقات مغلقة على البوست".