لم تعد تستطيع الوقوف.. فنانة لبنانية تقلق الجمهور على صحتها شاهدوا ماذا حصل معها! (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرا مقطع فيديو للفنانة إليسا من حفلها الأخير في دبي. فخلال غناء إليسا على المسرح أقدمت على النزول بحركة قرفصاء لتكون قريبة من جمهورها، ولكنها لم تتمكن من الوقوف ما دفعها لطلب المساعدة. وطلبت إليسا المساعدة وقالت: "ما عم بقدر قوم"، فسارع الجمهور في صف الأول على الاقتراب منها ومساعدتها، إلى أن وصل مرافقها وأمسك بيدها وساعدها على النهوض مرة أخرى. وأبدى العديد من المتابعين قلقهم الشديد على حالة إليسا الصحية وقوتها الجسدية لا سيما وانها ظهرت يوم عيد ميلادها بيد متورمة بسبب تأثير العلاج والأدوية الخاصة بسرطان الثدي.