بالفيديو - إعلامية شفيت من مرض لا علاج له بطريقة غريبة!

كشفت الإعلامية المصرية منى عراقي، عن المعاناة التي تعيشها منذ 3 سنوات دون أن تعلن عنها للمتابعين، بعدما أصيبت بمرض لا علاج له.

مرض لا شفاء منه

فقد نشرت عراقي مقطع فيديو عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أكدت فيه إصابتها بمرض مناعي، موضحة أن الأطباء أخبروها أن المرض لا دواء له، وأن كل ما باستطاعتهم فعله هو منحها علاجاً هرمونياً تعيش عليه ما تبقى من عمرها.

وأضافت أن المعاناة استمرت 3 سنوات، كانت تقرأ وتبحث خلالها عن علاج لمرضها، حتى التقت بسيدة ألمانية كانت تعاني من نفس المرض، لكنها شُفيت.

كما ذكرت أنها سألتها عن طريقة العلاج، فأخبرتها السيدة أنها بحثت عن السبب الحقيقي للمرض وتغلبت عليه، وليس فقط علاج الأعراض، وهو ما دفع الإعلامية المصرية لإجراء بحث طويل عن أسباب المرض.

فاكتشفت أن الأمر له علاقة بتضارب يحدث بين العقل والروح والجسد يؤثر على الجهاز المناعي للجسم.

ولفتت إلى أنها انتظرت 4 أشهر، ثم بدأت بعدها العلاج، وسافرت إلى الهند للعلاج في مركز متخصص نصحتها به السيدة الألمانية يعالج بمنهج الطب الشامل، ولا يعتمد على علاج الجسد فقط، بل يقدم علاجاً ذهنياً أيضاً.

يذكر أن الإعلامية المصرية ظهرت خلال مقطع الفيديو أثناء رحلة علاجها في دولة الهند، وتواجدها في المركز المتخصص الذي تحدثت عنه.

لكنها نوهت إلى كون الفيديو من أجل التوعية فقط، وليس له أغراض طبية.