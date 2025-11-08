حالته غير مستقرة.. هذه آخر التطورات الصحية للفنان الشهير بعد تعرضه لحادث مروع

A + A -

كشف نقيب المهن الموسيقية الفنان المصري مصطفى كامل عن آخر تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثي، وذلك بعد تعرضه مؤخرا لحادث سير مروع.

وأعلن مصطفى أنه على تواصل دائم مع الأطباء المشرفين على حالة الليثي للاطمئنان عليه بشكل مستمر.

وقال في تصريحات صحفية، إن الليثي يرقد داخل غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات بمحافظة المنيا، نظرًا لخطورة حالته الصحية، مؤكدا أنه يتلقى رعاية طبية دقيقة على مدار الساعة وأن الفريق الطبي يبذل كل الجهود الممكنة لاستقرار وضعه الصحي.

وكشف مصدر مقرب من الليثي لـ "القاهرة 24" بدء استجابة المطرب للعلاج وتحسن حالته الصحية، بعد وضعه على أجهزة التنفس الاصطناعي نتيجة تفاقم حالته الصحية بعد إصابته بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي، إثر تعرضه لحادث سير مروع.

وكانت التحريات الأولية قد أوضحت أن الحادث وقع نتيجة تصادم بين سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، ما أسفر عن مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين، من بينهم المطرب إسماعيل الليثي وعدد من أعضاء فرقته الموسيقية.