ليلة فرح تحوّلت إلى مأساة.. وحادث يهدد حياة المطرب!

8
NOVEMBER
2025
في ليلةٍ كان من المفترض أن تنتهي بالأغاني والبهجة، تحوّل طريق العودة من حفل زفاف إلى مشهد مروّع؛ إذ تعرّض المطرب الشعبي المصري إسماعيل الليثي لحادث سير مروع في مركز ملوي بمحافظة المنيا مساء الخميس، أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، بينهم الليثي الذي دخل في غيبوبة تامة بعد نقله إلى مستشفى ملوي العام ووضعه تحت العناية المركزة.

فقد كشف مصدر مقرب من الليثي في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن المطرب كان عائداً من محافظة أسيوط برفقة عدد من أفراد فرقته الموسيقية بعد إحياء حفل زفاف هناك، عندما اصطدمت سيارته بسيارة أخرى على طريق الصعيد في نطاق مركز ملوي.

مصرع ثلاثة أشخاص

وأضاف المصدر أن الحادث أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة آخرين، من بينهم إسماعيل الليثي الذي تعرض لنزيف في الأنف والفم ودخل في غيبوبة تامة. وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي العام، فيما أودعت جثامين الضحايا في مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

كما أشار المصدر إلى أن الليثي لا يزال يرقد داخل العناية المركزة، حيث يبذل الأطباء جهوداً مكثفة لإفاقته وإجراء الفحوص الطبية اللازمة له وللمصابين الآخرين.

يُذكر أن إسماعيل الليثي فقد نجله العام الماضي في حادث مأساوي بعد سقوطه من شرفة منزلهم بالطابق العاشر، ما تسبب في حالة حزن شديدة له ولأسرته. كما شهدت حياته الشخصية أزمات متلاحقة بعد انفصاله عن زوجته لعدة أشهر، قبل أن يتصالحا مؤخراً، حيث فاجأها بحفل عيد ميلادها وقدّم لها هدية فاخرة واعتذاراً علنياً أمام الحضور طالباً منها العودة إليه من جديد.

 

 

العربية
