بسبب "الحلال والحرام".. فنان لبناني شهير فكّر بالإعتزال وكان سيُصبح منشدا دينياً

شارك الفنان ملحم زين في برنامج "عندي سؤال" مع الإعلامي محمد قيس عبر قناة "المشهد".

وتحدث زين عن مشواره الفني الذي بدأ عندما كان في سن السادسة عشرة عندما شارك في مسابقة "كأس النجوم" عام 1998، وفاز حينها بجائزة "كأس عبد الوهاب"، مؤكدًا أن تلك التجربة شكلت الانطلاقة الحقيقية لنضوج صوته وموهبته.

وأشار إلى أن انطلاقته الكبرى جاءت عندما سجله والده في برنامج "سوبر ستار" وهو في العشرين من عمره، حيث قدم أغنية "صرخة بطل".

وتطرق زين بصراحة عن الجانب الديني والأخلاقي في حياته الفنية، قائلا: "في فترة معينة فكرت أعتزل من باب الحلال والحرام، وقلت ممكن يكون الفن حرام.

وتابع: "لو اعتزلت الغناء كنت سأصبح منشداً دينياً".

كما تحدث عن علاقته بالفنان فضل شاكر وقال: "أنا بحب شخص فضل وهو كريم نفس ورجل بسيط وفي المغنى والإحساس ما حد بقرب على فضل"، مشيرا إلى أن فضل هو نجم عام 2025.