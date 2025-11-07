الموت يؤلم فنانًا شهيرا.. "فقد أعز الناس"! (صورة)

وعلّق رمضان على منشوره قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب وتقام صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد مصطفى محمود المهندسين ثم الدفن في مقابر 6 أكتوبر اللهم أسكنه فسيح جناتك."



وتابع رمضان: بعد فجر النهاردة يوم الجمعة 7 تشرين الثاني 2025 رجع أبويا الغالي إلى دار البقاء والمستقر.. ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته هو وموتاكم جميعًا.. إنا لله وإنا إليه راجعون (1948-2025).