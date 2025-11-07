فضيحة تهز ملكة جمال الكون.. مدير وصف متسابقة بالغبية وظهر يبكي

A + A -

هزت أزمة غير مسبوقة مسابقة ملكة جمال الكون 2025، وفجرت موجة انتقادات ضد مدير المسابقة نواة إيتساراغريسيل، لم تهدأ على مدى الأيام القليلة الماضية.

فقد بدأت الأزمة حين ظهر مدير المسابقة في مواجهة علنية مع ملكة جمال المكسيك، فاطمة بوش، خلال فعالية بثت مباشرة على الهواء من بانكوك.

فخلال مراسم توزيع الأوشحة، وبّخ نواة فاطمة بسبب غيابها عن جلسة تصوير دعائية، ووصفها بـ"الغبية"، ما أثار غضب المشاركات، اللواتي راح بعضهن ينسحب من القاعة تضامناً مع زميلتهن، لاسيما بعدما طلب المدير من الأمن إخراجها، وفق ما أفادت فرانس برس.

ثم ما فتئ أن انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، وتصدر وسم #FatimaBoschمنصات التواصل.

فيما عبرت شخصيات بارزة مثل ملكة جمال الكون 2023 شينيس بالاسيوس، وخيمينا نافاريتي (ملكة جمال الكون 2010)، ولوبيتا جونز (ملكة جمال الكون 1991)، عن دعمهن لفاطمة.

كذلك أدانت منظمة ملكة جمال الكون (MUO، بقيادة رئيسها راؤول روشا، تصرفات نوا ووصفتها بأنها "اعتداء علني وإساءة جسيمة". وأعلنت منع نواة من حضور جميع فعاليات المسابقة المتبقية، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية وتجارية ضده.

اعتذار وبكاء

ما دفع نواة لاحقاً إلى الاعتذار، إذ ظهر في مؤتمر صحفي وهو يبكي، وقدم اعتذارًا لفاطمة، وللمتسابقات، وللجمهور. وقال: أنا إنسان، وأحيانًا لا أستطيع التحكم بتصرفاتي، لكنني لم أقصد إيذاء أحد."

كما أضاف قائلاً:" إذا كان أي شخص شعر بالانزعاج مما حدث، فأنا آسف جدًا." وانحنى أمام المتسابقات خلال مراسم الترحيب، سائلاً "هل أنتن سعيدات الآن؟".