جريمة مروعة في دولة عربية.. رجل أعمال شهير يُقتل بعد بث مباشر للجاني!

خيّم الحزن على أهالي القاهرة بعد مقتل صاحب محل الكشري الشهير "أبو رجيلة"، الذي لقي حتفه بطريقة مأساوية على يد مسجل خطر يُدعى "حلمي"، إثر خلافات قديمة تعود إلى عام 2009.

ووفق المعلومات، كان المتهم قد ظهر في بث مباشر عبر " فيسبوك " قبل الحادث بساعات، مهددًا الضحية بالقتل، ما أثار قلق الأهالي والمقربين من أبو رجيلة، قبل أن ينفذ تهديده لاحقًا وسط الشارع، في مشهد صادم حاول المواطنون التدخل لمنعه دون جدوى.



على الفور، تلقت غرفة عمليات النجدة في مديرية أمن القاهرة بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية إلى الموقع. وتبيّن من التحقيقات الأولية أن الجريمة وقعت على خلفية خلافات قديمة بين الطرفين.



وتمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف الجاني، فيما تولّت النيابة العامة التحقيق، وجمعت إفادات الشهود وطلبت تحريات المباحث لكشف ملابسات الجريمة ودوافعها.

(روسيا اليوم)