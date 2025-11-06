نجم لبناني شهير ينتقل من الغناء إلى عالم الإستثمار!

وقال زين خلال الإعلان الرسمي عن انطلاق الشركة :" انتقلت من عالم الموسيقى إلى عالم الاستثمار لأنني آمنت بأن الاستثمار الحقيقي ليس أرقامًا أو عقارات فقط، بل هو حلم وفرص وتجارب تُبنى مع الناس ومن أجلهم Go Global . ليست شركة فحسب، بل رؤية حياة."

وأضاف زين:" الحياة ليست مجرد وقت يمرّ، بل لحظات تُعاش. وقرار السعادة والنجاح يبدأ حين نستثمر في ما يمنحنا راحة البال ومستقبلًا أفضل."