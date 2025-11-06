أدخلت سجن النساء.. ممثلة شهيرة في ورطة بسبب تسجيل صوتي!

A + A -

أمرت النيابة العامة في الكويت بسجن فنانة مشهورة 21 يوماً من دون تسميتها، وإحالتها إلى السجن المركزي، على ذمة قضية أمن دولة، بسبب تسجيل صوتي منتشر على شبكات التواصل الاجتماعي للفنانة التي عُرف لاحقا أنها الممثلة الكويتية إلهام الفضالة.

وكان موقع "إكس" قد شهد أخيراً تداول تسريب صوتي مزعوم للفضالة، يتضمن انتقادات للأوضاع في البلاد، واصفة إياها بأنها "ديرة ظلم" و"ديرة مو لأهلها، ديرة للغرباء"... رغم تأكيد "حبّها للكويت ووطنيتها".

يُذكر أن التسجيل يعود إلى عام 2021، وقد تمت مواجهة الفضالة بالمقطع المصوّر المنسوب إليها، وتقرر إيداعها في سجن النساء "قيد التحقيق" بانتظار نتائج الأدلة الجنائية التي ستحدّد مدى صحة الصوت ونسبه إليها.

وكانت الفضالة قد علّقت أخيراً عبر حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي، على التقارير الإعلامية التي تحدثت عن سحب الجنسية منها.

واستغلّت الممثلة الخليجية بثاً مباشراً عبر حسابها في تطبيق "سناب شات"، حيث أجابت على أسئلة المتابعين، لتنفي سحب الجنسية الكويتية منها.