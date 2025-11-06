living cost indicators
خلاف مروري كاد يقتل نجماً شهيراً.. فيديو يوضح

6
NOVEMBER
2025
انشغلت الأوساط التركية خلال الساعات الماضية بمقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر تعرض البلوغر التركي رجب برهان أتمان إلى إطلاق نار بسبب خلاف حول أسبقية المرور في منطقة كاغيتهانه بمدينة إسطنبول.

إطلاق نار

فقد أفادت تقارير صحافية محلية، بحسب المعلومات الأولية، بأن أتمان كان عائداً من حفل "الهالووين" بسيارته حين نشب خلاف مروري بينه وبين ركاب سيارة أخرى.

وأضاف أن الخلاف تطور حيث قطع البلوغر الطريق على السيارة واعتدى على 3 أشخاص بداخلها، وفق ما قال الطرف الثاني.

جروح خطيرة

كما تابعت التقارير أنه خلال المشادة، أخرج أحد ركاب السيارة سلاحاً نارياً وأطلق النار على أتمان، ما أسفر عن إصابته بجروح خطيرة.

وقد تم نقل البلوغر إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً.

يذكر أن الفيديو انتشر إلى حد كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

