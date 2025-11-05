living cost indicators
اختفاء مفاجئ لحساب بريتني سبيرز من إنستغرام بعد منشورات غامضة

اختفى حساب النجمة العالمية بريتني سبيرز Britney Spears من منصة إنستغرام بشكل مفاجئ، بعد سلسلة من المنشورات الغامضة التي أثارت قلق متابعيها حول حالتها الصحية والنفسية.

لاحظ متابعو بريتني سبيرز، البالغة من العمر 43 عامًا، صباح الأحد، اختفاء حسابها الرسمي الذي كان يحمل اسم المستخدم "XILA MARIA RIVER RED"، حيث بات الرابط الذي كان يؤدي إلى صفحتها يُظهر رسالة خطأ تفيد بأن "الملف غير متاح أو ربما تم حذفه".
ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت المغنية قد حذفت الحساب بنفسها أو أن إدارة المنصة قامت بتعليقه لأسباب غير معلنة.
في المقابل، ظل حسابها على منصة "إكس" متاحًا، رغم عدم نشرها أي تغريدات جديدة منذ منتصف أكتوبر، ما عزز التكهنات بأن سبيرز قررت الابتعاد مؤقتًا عن مواقع التواصل الاجتماعي بعد موجة الانتقادات التي واجهتها.

قبل ساعات من اختفاء الحساب، شاركت بريتني عدة منشورات ذات طابع غامض تحدثت فيها عن معاناتها النفسية وتجاربها السابقة خلال فترة الوصاية التي خضعت لها منذ عام 2008 وحتى عام 2021. وأعادت في أحد منشوراتها الحديث عن "تجربة مؤلمة" مرت بها خلال إقامتها في مركز لإعادة التأهيل عام 2018، مشيرة إلى أنها مُنعت من الحركة بحرية وأن تلك التجربة "سببت لها أضرارًا نفسية وجسدية عميقة".
كما وصفت في منشور آخر إحساسها بفقدان "أجنحتها"، ملمحة إلى أنها شعرت وكأنها فقدت السيطرة على حياتها، مؤكدة أنها تعرضت لما وصفته بـ"تلف دماغي منذ سنوات طويلة"، وهو ما أثار قلق جمهورها حول حالتها الصحية الحقيقية.

في أحد مقاطع الفيديو التي نشرتها الشهر الماضي، ظهرت بريتني وهي ترقص داخل منزلها وترتدي ملابس مدرسية قصيرة، معلقة على المقطع بعبارات غامضة تحدثت فيها عن علاقتها بابنيها "شون بريستون" و"جايدن جيمس"، مشيرة إلى أنها كانت تحاول التعبير عن نفسها من خلال الفن لا أكثر.
كما كتبت في منشور آخر أنها "سقطت من السلالم في منزل صديقتها"، مبررة ظهورها في الصور بضمادات على يديها وقدميها، مؤكدة أن الأمر لم يكن خطيرًا، لكنها اعترفت بأنها ما زالت تعاني من آثار الحادث.

جاء حذف الحساب في وقت يشهد تجدد الخلافات العلنية بينها وبين زوجها السابق كيفن فيدرلاين، بعد نشره مذكراته التي تطرقت إلى تفاصيل زواجهما السابق والعلاقة المتوترة بين سبيرز وابنيها. وردت المغنية على ما ورد في الكتاب عبر منصة "إكس"، موضحة أن الاتهامات الموجهة إليها "مجحفة ومؤلمة"، وأنها حاولت مرارًا الحفاظ على علاقة طبيعية مع أبنائها رغم الصعوبات.
وأكدت سبيرز في رسالتها أنها شعرت بالإحباط من محاولات تصويرها كأم غير مستقرة، قائلة إنها "تعيش حياة هادئة وخاصة منذ خمس سنوات"، وأنها تفضل الصمت حفاظًا على خصوصيتها، لكنها لا تستطيع تجاهل "الافتراءات المتكررة".

أثار اختفاء حساب بريتني سبيرز موجة دعم واسعة من معجبيها الذين أطلقوا وسومًا عدة عبر مواقع التواصل، مطالبين بمعرفة مصيرها والتأكد من سلامتها. وكتب بعض المتابعين رسائل تشجيع يعبرون فيها عن تفهمهم لرغبتها في الابتعاد عن الأضواء بعد سنوات من الضغط الإعلامي، بينما دعا آخرون إدارة إنستغرام إلى توضيح سبب حذف الحساب، معتبرين أن غيابها المفاجئ يعيد المخاوف القديمة التي أحاطت بها أثناء فترة الوصاية.
ومنذ إنهاء وصايتها القانونية عام 2021، واصلت بريتني سبيرز التعبير عن نفسها بحرية عبر مواقع التواصل، لكنها كثيرًا ما واجهت انتقادات بسبب أسلوب منشوراتها غير التقليدي وتصرفاتها التي بدت غريبة للبعض. ورغم ذلك، حرصت في أكثر من مناسبة على التأكيد أنها تشعر بالامتنان لاستعادة حريتها، مشددة على أنها "تحاول أن تعيش بسلام بعد سنوات من الصمت".

{{article.title}}
