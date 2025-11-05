تقرير يُؤكّد تورّط إعلاميّة في تجارة المخدرات... ماذا كشف؟

A + A -

-

-

-

-

-

كشف تقرير المعمل الكيميائي الخاص بقضية "المخدرات الكبرى"، التي تضم الإعلامية المصرية سارة خليفة وعدداً من المتهمين، عن نتائج غير متوقعة بشأن المضبوطات، بعدما أثبت أن المواد المضبوطة تحتوي على مخدرات مختلفة، بما في ذلك مشتقات مادة "اندازول كاربوكساميد" المدرجة في الجدول الأول لقانون المخدرات، بالإضافة إلى مادة الحشيش وبعض المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المخدرات.

كما أظهرت التحاليل وجود آثار لمخدرات أخرى على أدوات ومعدات تم ضبطها في مكان التحضير، ما يؤكد استخدامها في تصنيع المواد المخدرة.