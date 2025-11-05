انهار وفقد السيطرة على نفسه.. فنان يكشف خيانة حبيبته له مع مطرب شهير!

A + A -

اعترف الفنان المصري عمر كمال بخيانة مؤلمة من حبيبته التي ارتبطت بمطرب آخر يكنّ له كراهية، ووصفها بأنها "طعنة في القلب".



وكشف كمال عن واحدة من أكثر محطات حياته قسوة، متحدثًا عن تجربة عاطفية صادمة عاشها قبل أعوام، تسببت في انهياره النفسي وكادت تنهي حياته.

وقال كمال، خلال لقائه في برنامج "Mirror" مع الإعلامي خالد فرج، إنه كان يعيش قصة حب صادقة مع فتاة أحبها بعمق، لكن العلاقة انتهت بخيانة موجعة، بعدما فوجئ بارتباطها بمطرب آخر بينه وبينه خلافات شديدة."



وأضاف: "عندما علمت بالأمر، فقدت السيطرة على نفسي، وتناولت شريطين كاملين من الأقراص المنومة حتى أفقد الوعي. كنت أقول: من تكون هذه الفتاة؟ لقد صارت غريبة عني.. بلا مبدأ ولا وفاء".



تابع: "تحولت كل مشاعري تجاهها إلى كراهية، ولا أستطيع أن أسامحها حتى اليوم، لأن من يعرف نقطة ضعفك ويستغلها ضدك لا يستحق الرحمة".



وروى كمال أنه حاول تجاوز هذه الأزمة بالسفر إلى العمرة.