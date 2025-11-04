بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة!

A + A -

تم نقل الفنان المصري أحمد كرارة إلى قسم العناية المركزة داخل أحد المستشفيات وذلك خضوعه لعملية جراحية كبرى خلال الساعات الماضية، وسط متابعة دقيقة من فريق طبي متخصص للتأكد من استقرار حالته الصحية.

ولفتت المعلومات إلى أن التدخل الجراحي تم بنجاح، فيما يخضع كرارة حاليًا لفترة الملاحظة الطبية لضمان اكتمال مرحلة التعافي بأمان.



ولاحقا أوضح الفنان شريف إدريس في تصريحات صحفية أن كرارة تجاوز العملية بنجاح، ويُتابَع داخل العناية المركزة لحين الاطمئنان الكامل على وضعه الصحي.



كما عبّرت شقيقته نور كرارة عن قلقها على شقيقها، داعية المتابعين عبر حسابها على فيسبوك إلى الدعاء له حتى يتجاوز هذه المرحلة ويعود بصحة جيدة.



يُذكر أن أحدث ظهور فني للفنان أحمد كرارة كان من خلال مسلسل "شمال إجباري" الذي يأتي في إطار درامي يحمل طابع الحلقات المنفصلة المتصلة.