لغز وفاة النجمة التركية.. هل قتلتها ابنتها؟

لا تزال وفاة المغنية التركية الشهيرة غُل توت تثير الجدل، بعدما كشفت صديقة مقربة من عائلة الراحلة، في إفادتها أمام النيابة، أنها تشك في أن الحادث لم يكن سقوطًا عرضيًا، بل قد تكون ابنة غُل متورطة في وفاتها.

وقالت بيرجان إن الابنة طغيان اعترفت بعد الجنازة قائلة: "أنا فعلتها… لكنني نادمة" وأضافت أن العلاقة بين الأم وابنتها كانت متوترة منذ سنوات بسبب خلافات حادة وصلت سابقًا إلى محاولة خنق، مشيرة إلى أن سبب الخلاف الأخير كان علاقة طغيان برجل متزوج.

كما زعمت أن الابنة كانت تهدد والدتها بطرق مختلفة، بينها الحديث عن “قطع فرامل السيارة.."

وتواصل النيابة العامة التحقيق في القضية الغامضة، بعد وفاة غُل إثر سقوطها من شرفة منزلها في الطابق السادس بمدينة بالوفا، وسط نفي عائلتها أن تكون قد أقدمت على الانتحار.