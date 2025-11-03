living cost indicators
بالصور: إتهام نجم شهير ب " الزواج سراً من زميله "!

3
NOVEMBER
2025
عاد اسم النجم التركي كينان أميرزالي أوغلو ليتصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد إعادة تداول شائعات قديمة تتحدث عن ميوله الجنسية، وزعمت بشكل غير مؤكد أنه تزوج سراً من الممثل التركي أوغور يوجيل.

وبحسب ما تم تداوله حينها على بعض المنصات، نسبت مصادر مجهولة تلك الادعاءات إلى علاقة عاطفية مزعومة بين النجمين، وصلت حد الزواج السري، ما أحدث ضجة واسعة بين جمهور كينان المعروف بشخصيته الهادئة وحرصه الشديد على خصوصية حياته الشخصية.

هذه الشائعات ليست جديدة، إذ سبق أن انتشرت في السنوات الماضية، لكن كينان اختار تجاهلها آنذاك دون أي تعليق مباشر. ويُذكر أن الممثل التركي متزوج حالياً من الفنانة سينام كوبال منذ عام 2016، وله منها طفلة واحدة.

وفي تصريح سابق، نفى كينان أميرزالي أوغلو تلك المزاعم قائلاً: "انتشرت شائعات سيئة عني للغاية. عندما دخلت الوسط الفني كنت أخشى الظهور مع فتيات حتى لا يُقال عني ’بلاي بوي‘، لكني لست مثلياً، ويوماً ما سأتزوج ويكون لدي أطفال".

تجدد تداول هذه الادعاءات القديمة أثار ردود فعل متباينة بين المتابعين، بين من اعتبرها حملة تشويه متكررة، ومن رأى أن تجاهل كينان المتكرر لتلك الإشاعات يعكس ثقة الفنان بنفسه وابتعاده عن أي صدام إعلامي.

