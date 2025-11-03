إعلامية شهيرة تكشف عن تدهور حالتها الصحية! (صورة)

A + A -

-

-

-

-

-

تدهورت الحالة الصحية للإعلامية الكويتية فجر السعيد ما أدى إلي ضرورة سفرها إلي ألمانيا لاستكمال رحلة علاجها.

وأعلنت السعيد عن تدهور صحتها من خلال منشور عبر حسابها على انستغرام.