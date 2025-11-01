living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ابنة وزيرة سابقة تدخل القفص الذهبي! (صورة)

1
NOVEMBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

-

-

-

-

-

أعلنت غنى الحريري إبنة السيّدة بهيّة الحريري، عن زواجها من الشاب الأجنبيّ توم فان هميلريك.

وشاركت الحريري مجموعة من الصور عبر حسابها على "انستغرام"، ووجّهت رسالة مؤثّرة إلى والدها الراحل في يوم زفافها، وقالت له: "لم يكن موجودًا، ومع ذلك كان في كل مكان. طوال حياتي، دار بيني وبين أبي حديثٌ واحد. أراد أن يراني متزوجة وأن يكون بجانبي في هذا الفصل الجديد من حياتي. أردته أن يفهم أن الحب سيجدني في وقته".
 
وأضافت: "في اليوم الذي وافقت فيه أخيرًا، لم يكن موجودًا ليشهد على ذلك، لكنني شعرت بوجوده في كل نبضة قلب، وفي كل صمت، وفي كل ابتسامة طالت قليلًا. كان هناك كرسي فارغ، لكنه لم يكن فارغًا حقًا. كان يحمل عقودًا من ضحكاته، وعناده، وحنانه، وإيمانه بأنني أستحق الفرح".

وتابعت: "أعلم أنه رأى كل شيء. العهود، والعائلة وأنه في مكان ما، يبتسم ابتسامته التي يمزجها بين المرح والفخر. أخيرًا وصلنا يا أبي. وكنت محقًا: لقد كان الانتظار يستحق كل هذا العناء".
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout