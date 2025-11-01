ابنة وزيرة سابقة تدخل القفص الذهبي! (صورة)

وشاركت الحريري مجموعة من الصور عبر حسابها على "انستغرام"، ووجّهت رسالة مؤثّرة إلى والدها الراحل في يوم زفافها، وقالت له: "لم يكن موجودًا، ومع ذلك كان في كل مكان. طوال حياتي، دار بيني وبين أبي حديثٌ واحد. أراد أن يراني متزوجة وأن يكون بجانبي في هذا الفصل الجديد من حياتي. أردته أن يفهم أن الحب سيجدني في وقته".

وأضافت: "في اليوم الذي وافقت فيه أخيرًا، لم يكن موجودًا ليشهد على ذلك، لكنني شعرت بوجوده في كل نبضة قلب، وفي كل صمت، وفي كل ابتسامة طالت قليلًا. كان هناك كرسي فارغ، لكنه لم يكن فارغًا حقًا. كان يحمل عقودًا من ضحكاته، وعناده، وحنانه، وإيمانه بأنني أستحق الفرح".



وتابعت: "أعلم أنه رأى كل شيء. العهود، والعائلة وأنه في مكان ما، يبتسم ابتسامته التي يمزجها بين المرح والفخر. أخيرًا وصلنا يا أبي. وكنت محقًا: لقد كان الانتظار يستحق كل هذا العناء".