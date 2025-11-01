living cost indicators
ستتبرع بأكثر من 11 مليون دولار.. نجمة شهيرة تُهاجم هؤلاء!

1
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
أعلنت النجمة الأميركية بيلي إيليش انها ستتبرع بـ11.5 مليون دولار لدعم البيئة والعدالة الغذائية.

ووجهت النجمة العالمية رسالة قوية خلال حضورها حفل wall street journal innovator awards 2025 الذي أقيم في متحف الفن الحديث بنيويورك، إذ انتقدت المليارديرات الحاضرين ودعتهم إلى استخدام ثرواتهم لخدمة القضايا الإنسانية.

وخلال تسلّمها جائزة "مبتكرة العام في الموسيقى"، قالت إيليش أمام الحضور، ومن بينهم مارك زوكربيرغ: "نحن نعيش في عالم يمرّ بمرحلة صعبة، والناس بحاجة إلى المساعدة أكثر من أي وقت مضى. إذا كنت تملك المال، فاستعمله لشيء مفيد. تبرعوا بأموالكم، يا أصحاب الملايين!".

وحظيت تصريحاتها الجريئة بردود فعل واسعة بين من اعتبرها صرخة إنسانية في وجه الجشع المالي، ومن رأى أنها تضع نجوم الفن في موقع قيادي أخلاقي يليق بتأثيرهم العالمي.

