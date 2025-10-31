بالفيديو - بعد البلبلة : هذا ما كشفته مراسلة "الجديد"!

A + A -

بعد الجدل الذي أُثير بسبب عدم تعرفها على الإعلامية المصرية هالة سرحان خلال الملتقى الإعلامي العربي الذي انعقد منذ يومياً في بيروت، أوضحت مراسلة قناة “الجديد” جاسينت عنتر موقفها.

وقالت في مقابلة تلفزيونية عبر “الجديد”، إنها وجدت الإعلامية المصرية هالة سرحان وسط حشد من الإعلاميين الذين كانوا يتهافتون لالتقاط الصور معها، فقررت التوجه إليها لإجراء حديث قصير على الهواء دون تحضير مسبق. وأضافت: “حين كانت نجمة، لم أكن قد وُلدت بعد، وهي لم تكن تعلم أننا على البث المباشر. حاولت إجراء مقابلة صغيرة فسألتها من أين جاءت، لكنها غضبت وتحدثت معي بطريقة قاسية”.

