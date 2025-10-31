نجم شهير يُقرر التبرع بكليته لشخص غريب! (صورة)

A + A -

فاجأ الممثل الأميركي الشهير جيسي آيزنبرغ الجميع بقرار التبرع بكليته لشخص غريب لأغراض خيرية.

وقالت قناة "توداي" التي أجرت مقابلة مع أيزنبرغ: "لطالما كان جيسي آيزنبرغ من أشدّ المتبرعين بالدم، ولكنه الآن يُقدّم تبرعه بمستوىً آخر بالتبرع بإحدى كليتيه لشخصٍ غريب".



أما آيزنبرغ فقال: "سأتبرع بكليتي بعد 6 أسابيع. سأفعل ذلك فعلاً"، لافتاً إلى أن ذلك نابع من "نكران الذات".



وعندما سئل الممثل البالغ من العمر 42 عاماً عن سبب قراره قال: "لا أعرف السبب، لكن يبدو أنني أُصبت بهوس التبرع بالدم. سأقوم بتبرع طوعي بدافع إنساني في منتصف كانون الأول ، وأنا متحمّس جدًا لذلك".



يذكر أن آيزنبرغ معروف بأدواره في فيلمي "الشبكة الاجتماعية" (The Social Network) و"الآن أنت تراني" (Now You See Me).