خضعت لجراجة دقيقة.. فنانة شهيرة في المستشفى! (صورة)

نقلت الفنانة المصرية نجوى فؤاد إلى المستشفى في القاهرة للخضوع لجراحة دقيقة في العمود الفقري والقدم وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية جديدة.

وتحدثت فؤاد عن حالتها الصحية، وقالت في تصريحات لـ"العربية.نت" إنها سقطت داخل منزلها، ما أدى إلى إصابة بالغة في قدمها اليسرى، وخضعت بعدها للعديد من الفحوصات الطبية التي كشفت عن تهتك في غضروف القدم، وهو ما يستدعي تدخلاً جراحياً.



وأشارت إلى أنها شعرت ببعض الآلام في القدم اليمنى أيضاً، والتي كانت قد خضعت قبل 15 عاماً لتركيب مفصل بها، ليكشف الفريق الطبي المعالج ضرورة إجراء جراحة جديدة لها.



وتابعت أن الأزمة الأكبر في حالتها الصحية تكمن في العمود الفقري، إذ إنها تعاني من تآكل بعض الفقرات القطنية والغضاريف، وهو ما سيضطرها للخضوع لجراحة دقيقة لتركيب ثلاثة مسامير في العمود الفقري، وفقاً لما أكده الأطباء.