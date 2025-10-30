living cost indicators
فضيحة مدوية.. انتشار فيديوهات خادشة للحياء لفنانة شهيرة مع طليقها! (صور)

30
OCTOBER
2025
انتشرت خلال الساعات الماضية فيديوهات للفنانة المصرية رحمة محسن قيل إنها خادشة للحياء، الا ان الأخيرة فجرت مفاجأة مشيرة إلى ان هذه الفيديوهات لها مع طليقها وهو رجل أعمال شهير.

وحررت محضرًا للنائب العام ضد طليقها تتهمه بالابتزاز والتهديد.

وكانت البداية عندما تقدَّم أحد المحامين ببلاغ الى النائب العام ضد رحمة محسن، اتهمها خلاله بالتحريض على الفسق والفجور ونشر مقاطع وصور خادشة للحياء العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ أن المشكو في حقها تعمدت تصوير نفسها في أوضاع منافية للآداب العامة، ونشر تلك المقاطع على منصات إلكترونية منها تطبيق تليغرام، بحسب نص البلاغ.

وطالب مقدِّم البلاغ، بصفته محاميًا، بفتح تحقيق عاجل مع الفنانة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، مشيرًا الى أن الأفعال المنسوبة إليها تمثل مخالفات لعدد من مواد قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات  من ناحيته قدم محامي محسن بلاغًا الى النائب العام اتهم فيه طليقها رجل الأعمال الشهير أحمد.ف، بارتكاب جرائم الابتزاز والتهديد بنشر فيديوهات خاصة تم تصويرها خلال فترة زواجهما دون علمها.

وفي تعليقها على الواقعة خرجت رحمة محسن عن صمتها لتعلق على أزمة زواجها التي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية، معبرة عن حزنها لما تمر به، ومؤكدة أنها لم ترتكب أي خطأ.وقالت: "أنا معملتش حاجة، ومستقبلي بيضيع، وهو مشفش مني غير كل خير، وهو سبّب لي أذى، وبيبتزني عبر مواقع التواصل ومش عارفة أتصرف إزاي!".

{{article.title}}
