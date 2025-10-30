عن عمر 42 عاماً.. وفاة ممثل شهير إثر نوبة قلبية داخل منزله!

A + A -

في خبر حزين، توفي الممثل الأميركي فلويد روجر مايرز جونيور، المعروف بأدواره في مسلسل"أمير بيل إير الجديد" و فيلم"عائلة جاكسون: حلم أميركي"، عن عمر ناهز 42 عاما، إثر نوبة قلبية في منزله بولاية ماريلاند.

وكشفت والدته لموقع TMZأن مايرز عانى من ثلاث نوبات قلبية خلال السنوات الثلاث الماضية.

واشتهر مايرز منذ طفولته، حيث حيث ظهر لأول مرة في دور ويل سميث الصغير في الموسم الثالث من مسلسل The Fresh Prince of Bel-Airعام 1992، قبل أن يلعب دور مارلون جاكسون الصغير في الفيلم التلفزيوني The Jacksons: An American Dream، الذي يروي صعود عائلة جاكسون الشهيرة إلى النجومية الموسيقية.

كما ظهر في حلقة من مسلسل Young americansعلى قناة The WBعام 2000.

وعلى الصعيد الشخصي، كان مايرز أبا لأربعة أطفال، حسب ما ذكره صندوق GoFundMe.