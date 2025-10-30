توفي بشكل مُفاجئ عن 28 عاماً.. فنان لبناني يفارق الحياة! (صورة)

A + A -

هز خبر وفاة الفنان بهاء محمد خليل الوسط الفني اللبناني، حيث كان يستعد لطرح أعمال جديدة في الفترة المقبلة واعدًا جمهوره أنها ستكون مرحلة مفصلية في حياته الفنية.

وتوفي خليل بشكل مفاجئ عن عمر 28 عاماً في لبنان أثناء زيارته القصيرة للقاء والديه بعد عودته من دبي.



وبهاء كان أحد المشتركين السابقين في برنامج ذا فويس the voice في الموسم الخامس، وكان من ضمن فريق النجم المصري محمد حماقي، حيث لفت الأنظار بصوته الجبلي.

وبعد إعلان خبر الوفاة، انتشر فيديوهات للراحل من بينها فيديو مع الفنان فارس كرم أثناء غنائهما معًا على المسرح.

كما انتشر فيديو لبهاء وهو يغني أغنيته "إنتَ فلّيت".