بالصورة - زوجة عادل كرم في إطلالة نادرة تعرفوا إليها!

شارك الممثل ومقدم البرامج عادل كرم مؤخرا في الإحتفال الذي أقامته الفنانة إليسا في بيروت بمناسبة عيد ميلادها.

ونشر كرم صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام جمعته بإليسا إضافة إلى زوجته التونسية فريدة بن لطيف وذلك في ظهور نادر لها.

ولفتت لطيفة الأنظار حيث ارتدت فستانا أسود اللون.

يُذكر ان كرم كان متزوجا من ريتا حنا شقيقة الممثل ومقدم البرامج وسام حنا ورزق منها بابنه شربل عام 2014، نفس العام الذي حدث فيه الطلاق. ثم تزوج من التونسية فريدة بن لطيف. وفي أيار 2021 رزق بابنته "كيمبرلي".