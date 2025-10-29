بالصورة - بعد وفاة مدير أعمالها.. فنانة لبنانية تعود إلى الغناء بعد غياب 12 عاما

A + A -

عادت الفنانة دارين حدشيتي إلى الساحة الغنائية بألبوم غنائي جديد وذلك بعد غياب 12 عاماً.

وأكدت دارين في حديث لـ ETبالعربي عن اشتياقها الكبير للجمهور والموسيقى، وقالت: "اشتقتلكم كتير، اشتقت للساحة واشتقت للموسيقى، حتى وأنا بعيدة كنت بغني بالبيت… وهلأ صار وقتها."

ولفتت دارين إلى أن أكثر ما هزّها خلال فترة الغياب كان رحيل مدير أعمالها الذي كان الركيزة الأساسية في نجاحها ومسيرتها الفنية، قائلة:"وفاته كانت صدمة كبيرة إلي… كانت الشغلة اللي خلتني أتراجع وأختفي شوي."



وتحدثت دارين عن المضايقات والحروب الخفية في الوسط الفني، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص سعوا لإقصائها عمدًا:"أكيد تحاربت، في ناس كانوا بدهم ياني انزاح كليًا عن الساحة… أحدهم قال لي بالحرف: كرمال نكسر راسك إنتي ومدير أعمالك."

يُذكر ان دارين عرفت من خلال عدة أغاني من بينها "قدام الكل" و"بعدك بكل المطارح"، "ارتحلك قلبي" وغيرها.