بالصورة - بعد ظهورهما علناً.. رئيس الوزراء السابق "متيم" بالمغنية الشهيرة!

29
OCTOBER
2025
بعد ظهورهما علناً لأول مرة قبل أيام في ملهى "كريزي هورس" الشهير في باريس احتفالاً بعيد ميلاد المغنية كاتي بيري الحادي والأربعين، يبدو أن رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو "وقع في غرام" نجمة البوب الأميركية.

فقد أكد مصدر مطلع أن ترودو متيم بالنجمة الشهيرة. وقال "إنه معجب بها للغاية، ويرى أنها المرأة المثالية له".

كما أضاف أن الثنائي "متفاهمان في كل شيء، بما في ذلك السياسة والأطفال والطعام الفرنسي"، وفق ما نقلت صحيفة "باج سيكس" المتخصصة في الشؤون الفنية.

 

عشق وشغف

وشدد المصدر على أن العلاقة بينهما تتسم بـ"العشق والشغف".

يذكر أن الشائعات حول وجود علاقة بين السياسي الكندي والمغنية المعروفة كانت طفت إلى السطح لأول مرة في يوليو الماضي عندما شوهدا يتناولان العشاء في مطعم "لو فيولون" الفاخر في مونتريال.

ثم بعد بضعة أيام، شوهد ترودو يحضر حفلاً لبيري خلال جولتها "لايفتايمز" في مركز بيل بمونتريال.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، التُقطت صور لمغنية "الحصان الأسود" وعضو البرلمان السابق عن بابينو وهما يعانقان بعضهما على متن يخت بيري قبالة ساحل سانتا باربرا، في كاليفورنيا.

 

 

 

 

 

{{article.title}}
