بالصورة - إليسا تُثير مُجددا قلق جمهورها بشأن صحتها.. ما قصة التورّم الظاهر في يدها!؟

احتفلت مؤخرا الفنانة إليسا بعد ميلادها الا انها أثارت قلق محبيها الذين تساءلوا عن وضعها الصحي بسبب ظهورها في عدة مناسبات مؤخرا بقفاز بسبب تورّم ظاهر في يدها اليمنى حرصت على إخفائه.

ففي حفلها في الرياض أطلت بفستان فضي وقفازات باللون نفسه، كما أطلت بقفاز باللون الأسود في يدها خلال احتفالها بعيد ميلادها في بيروت.

علما ان إليسا خضعت قبل عدة سنوات لجراحة في بلجيكا نتيجة مضاعفات سرطان الثدي وتجمع السوائل في يدها.

وارتداء إليسا للقفازات وسيلة طبية تحميها من الضغط على يدها وتساعدها على إدارة آثار المرض وتصريف السوائل بشكل طبيعي.