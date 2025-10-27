living cost indicators
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع!

27
OCTOBER
2025
نجا الفنان المصري علي رؤوف من حادث سير في مدينة السويس، نقل على أثره لأحد مستشفيات المنطقة بعد انقلاب سيارته حيث كان برفقة 3 من أصدقائه.

وأشار محمد رسلان صديق رؤوف في تصريح خاص لـ "القاهرة 24" إلى ان حادث السير سببه السرعة الزائدة، الأمر الذي نتج عنه انقلاب السيارة وتضررها بشكل كبير.

وأضاف انه فور وصول الإسعاف تم نقله لأحد المستشفيات وتم الاطمئنان على صحته وإلى الآن حالته مستقرة.

وعلي رؤوف هو موزع موسيقي ومهندس صوت ومغنٍ وملحن، كما أنه فنان دوبلاج سواء بالتمثيل الصوتي أو الغناء، وقدم أصوات شخصيات ارتبطت بذاكرة المشاهدين في أفلام شهيرة مدبلجة، من بينها شخصية تيمون (غناء) في The Lion King، وبيرانا في The Bad Guys، ومارد وشوشني (النسخة الفصحى) في Monsters Inc، وكاميلو في Encanto، وقمور في Spellbound، وكانت له بصمته في فيلم Hercules المدبلج من خلال الغناء، كما وضع الموسيقى التصويرية لمسلسل عيال الحالة الذي عُرض في رمضان 2025. 

