الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب 2025

26
OCTOBER
2025
توجّت نجمة رياضة المواي تاي اللبنانية حلا مكداشي جهودها في منافسات دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب التي تقام في مملكة البحرين بانتزاع الميدالية الفضية بعد المباراة النهائية التي جاءت لمصلحة اللاعبة الفلسطينية فيفان عليص بنتيجة 30 – 27.

وهذه الميدالية الفضية الأولى للبنان في سجل دورة الألعاب الآسيوية للشباب، بعد الدورتين الأولى عام 2009 في سنغافورة والثانية عام 2013 في نانجينغ الصينية.

وواكب البطلة مكداشي في مباراتها تشجيعا سفير لبنان في البحرين هادي هاشم وعضو المكتب التنفيذي في المجلس الأولمبي الآسيوي اللواء سهيل خوري والغراند ماستر سامي قبلاوي.

وقال قبلاوي تعليقا على إنجاز مكداشي: "خاضت مباراة أعطت فيها كل ما تبقى من طاقتها بعد أربعة أيام من القتال اليومي ولم توفق في مباراتها الرابعة والأخيرة في النهائي بعد ثلاث جولات نارية منتزعة ميدالية فضية مستحقة بطعم الذهب. وبذلك تكون رياضة المواي تاي سجّلت إنجازاً لأول مرة في الألعاب الآسيوية للشباب".

وكانت إنطلقت اليوم الأحد منافسات كرة الطاولة، وفاز الزوجي اللبناني ميشال أبي نادر وبيسان شيري في مباراتهما الأولى على الكويتيين فاطمة الشمّري وبدر الحوطي 3 – 2 في حين بدأت مباريات الفردي للذكور والإناث حيث يواجه الفريق اللبناني أقوى أبطال وبطلات القارة الآسيوية.

وتعاود غداً المشاركة اللبنانية في منافسات كرة الطاولة حيث يلتقي الملاكم رمزي هلال مع الملاكم الأردني معتّز المشاعلي ضمن الدور ربع النهائي الذي تأهل له بعد الفوز على الماليزي آدم 5 – 0 وفي حال الفوز يتأهل هلال إلى المربع الذهبي.

{{article.title}}
