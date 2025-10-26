السر وراء مشية بيلا حديد الجريئة في عرض "فيكتوريا سيكريت" يخرج إلى العلن!

A + A -

بررت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد أداءها خلال عرض "فيكتوريا سيكريت" للأزياء، بعد أن أثارت مشيتها على المنصة موجة من الانتقادات.

وجاء رد فعل العارضة البالغة من العمر 29 عاما بعد تداول مقطع فيديو على منصة "تيك توك" يظهر صعوبة مشيها، مع تعليقات تساءلت عن حالتها الصحية وتحدثت عن ظهورها بمظهر "مرهق" وبلا طاقة.

وكشفت بيلا أن السبب الحقيقي وراء ذلك يعود إلى معاناتها من آلام الدورة الشهرية في صباح يوم العرض، كما أوضحت أنها لم تكن قد استعادت كامل طاقتها بعد خضوعها لعلاج من مرض "لايم" في شهر سبتمبر الماضي.

وعلقت على الموقف بقولها: "يا فتيات، لقد جاءتني الدورة الشهرية في ذلك الصباح، وما زلت لم أستعد طاقتي بالكامل بعد فترة مرضي، لكنني بذلت قصارى جهدي".

كما ختمت تصريحها برسالة طمأنة لمعجبيها، قائلة: "أحبكم كثيرا على هذا، أنا بخير أقسم لكم. أنا آسفة إذا خيبت آمالكم، أحبكم بصدق".

المصدر: RT