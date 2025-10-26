نجمة شهيرة تطلب الدعاء : "فقدت الإحساس والمستشفى طلب إقرارًا "!

A + A -

كشفت الفنانة إنجي عبد الله، ملكة جمال مصر السابقة، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد إصابتها بورم حميد في جذع المخ، مؤكدة أن حالتها تشهد تدهورًا مستمرًا رغم رحلة العلاج الطويلة، مطالبة جمهورها بالدعاء لها بالشفاء العاجل.

وقالت إنجي، في تصريحات صحافية، إن رحلة علاجها لا تزال شاقة، مشيرة إلى أن الأطباء أوضحوا أن أي مؤشرات على التحسن لن تظهر قبل انتهاء فترة العلاج الحالية.

وكانت الفنانة قد أعلنت، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن إصابتها للمرة الثانية بورم في المخ، بعد نحو تسع سنوات من إصابتها الأولى عام 2016، والتي أعلنت تعافيها منها عام 2019.

وكتبت إنجي في منشور مؤثر، أنها تعاني منذ ستة أشهر من ورم حميد في جذع المخ، موضحة أن الورم يوجد في منطقة شديدة الخطورة تؤثر على حياتها اليومية بشكل كبير.

وقالت: «عدى 6 شهور بحاول أتعالج للمرة الثانية من ورم في جذع المخ، وهو مش سرطان، لكنه في أخطر مكان في المخ. للأسف كل الدكاترة في مصر وبره مصر رفضوا يعالجوني، لأني أخدت كل جلسات الإشعاع والكيماوي المسموح بيها سنة 2019. كنت فاكرة خلاص أنا تمام، لكن للأسف رجعتلي أعراض أسوأ بكتير من زمان».

وأضافت: «أنا فقدت الإحساس بالجنب اليمين، وصعوبة في البلع، وكهربا في جسمي كله لما بعمل أي حركة بسيطة، حتى لما بحرك عيني. رجعت للمستشفى اللي اتعالجت فيه قبل كده بنصيحة من دكتور تامر النحاس، لكنه رفض يعالجني، والمستشفى طلبت مني أوقع على إقرار بأني أتحمل المسؤولية الكاملة عن أي مضاعفات ممكن تحصل، فمشيت من الخوف».

وختمت إنجي حديثها بتعبير مؤثر، مؤكدة أنها ما زالت متمسكة بالأمل وتطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء من هذه الأزمة الصحية الصعبة.