منتج "باب الحارة" مخطوف.. وعائلته تناشد الشرع! (صورة)

أصدرت شركة قبنض للإنتاج والتوزيع الفني بيانًا رسميًا ناشدت فيه الرئيس السوري أحمد الشرع التدخل العاجل للكشف عن مصير رئيس مجلس إدارتها ومنتج مسلسل باب الحارة محمد قبنض، الذي اختُطف قبل أكثر من شهر من أمام مقر شركته في ريف دمشق.

البيان، الذي نُشر عبر حساب الشركة على إنستغرام، دعا القيادة السورية إلى التحرك الفوري، مؤكدًا "الثقة بحكمة الدولة وأجهزتها الأمنية" ومطالبًا بإعادة قبنض سالمًا ومحاسبة الجناة.

وكان نجل المنتج، أيهم قبنض، قد أعلن أن والده اختُطف في 17 أيلول الماضي، ما أثار قلقًا واسعًا في الأوساط الفنية والإعلامية.