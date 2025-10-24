أصيبت بجلطة في الوريد وغرغرينا.. فنانة تُعاني من أزمة خطيرةا (صورة)

A + A -

تعرّضت الفنانة المصرية هدى المفتي لموجة من التعليقات وذلك بعد ظهورها في مهرجان الجونة السينمائي 2025 بنحافة مفرطة ما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول حالتها الصحية.

ولاحقا كشفت الإعلامية المصرية رضوى الشربيني ان الفنانة هدى المفتي تمر بظروف صحية دقيقة، مشيرة إلى أنها أُصيبت في وقت سابق بفيروس كورونا، وتبع ذلك جلطة في الوريد المغذي للأمعاء، ما تسبب في انسداد خطير بالجهاز الهضمي نتجت عنه غرغرينا استلزمت تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستئصال جزء من الأمعاء.

وأضافت الشربيني أن المفتي تخضع حاليًا لنظام غذائي صارم يمنعها من تناول السكر أو المكملات الفيتامينية، بسبب انخفاض نسبة الحديد في جسدها، مؤكدة أن حالتها الصحية تتطلب رعاية خاصة ومتابعة طبية دقيقة خلال هذه الفترة.

ودعت الشربيني الجميع إلى التحلي بالتعاطف والإنسانية بدلًا من إصدار الأحكام المؤذية.