بعد أسبوع على إنجابها طفلتها.. ممثلة تتعرّض لحادث وتُنقل فورا إلى المسشتفى! (صور)

تعرّضت الممثلة التركية ايرام هيلفاجي أوغلو أمس الأربعاء لحادث اثناء سيرها في شارع بغداد في كاديكوي، إسطنبول برفقة زوجها، وفق ما أفادت وسائل إعلام تركية.

وفي تفاصيل الحادث، اصطدمت دراجة نارية بسيارة وسقـطت على الرصيف، قوة الاصطدام أدت إلى انحراف الدراجة النارية باتجاه إيرام وزوجها أورال كاسبار حيث كانا يسيران مع طفلتهما الرضيعة البالغة من العمر 6 أيام فقط.

وتمّ نقل الممثلة التركية إلى المستشفى بسيارة إسعاف لتلقي العلاج. كذلك توجهت الشرطة إلى موقع الحادث. وذكر أن مكتب المدعي العام في إسطنبول الأناضول بدأ تحقيقًا في الحادث.



وأفادت التقارير أن إيرام وزوجها وطفلتهما بصحة جيدة، وأن سائقي السيارة والدراجة النارية أصيبا بجروح.



وكان أورال كاسبار نشر صورة لعربة طفلته وإيرام عبر ستوري حسابه على إنستغرام قبل الحادث بوقت قصير.

يُشار إلى أن إيرام تعرّضت مؤخرًا لحادثة خطيرة أخرى خلال فترة حملها في الصيف الماضي عندما كانت تسبح في حوض السباحة حيث قفز طفل أثناء تأدية حركات بهلوانية وسقط على رأسها فأصيبت إصابة بالغة.