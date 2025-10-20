living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

لماذا غطت كارداشيان وجهها بآخر حفل؟.. مقربون يوضحون

20
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بإطلالة عارضة الأزياء الأميركية كيم كارداشيان في حفل متحف الأكاديمية السنوي الخامس.

وجه مغطى

فقد أطلت النجمة مغطية رأسها بقماش من نفس لون فستانها، ما اعتبرها البعض "إطلالة غير تقليدية".

حيث وصلت ووجهها مُغطى بالكامل بقماش من نفس لون فستانها، مضيفة لمسة من الغموض إلى حضورها على السجادة الحمراء.

لكن مقربين منها أوضحوا لمجلة "إيل"، أن كيم أخفت وجهها لتعكس حرصها على احترام نية دار الأزياء بدلاً من الاستغناء عن غطاء الوجه، إذ تتمتع ميزون مارجيلا بتاريخ طويل في استخدام أغطية الوجه ضمن عروضها على مدار العقود الماضية.

وأوضحوا أن قرار كارداشيان بارتداء غطاء الوجه يبرز أهمية هذه القطعة في إكمال الشكل العام والرسالة التي يحملها التصميم.

ليست أول مرة

وذكر أن هذه ليست أول مرة تختار كيم ارتداء إطلالات تغطي الوجه.

ففي حفل "ميت غالا 2021"، ظهرت بفستان أسود من بالينسياغا مع طرحة قماشية غطت وجهها.

أما متحف الأكاديمية السنوي الخامس، فشهد حضور مجموعة من أبرز النجوم، بينهم سيلينا غوميز، كوينتا برونسون، ريان كوغلر، ميشيل موناغان، جون سكويب، ريتا ويلسون، جيف غولدبلوم، تيسا طومسون، وريبيكا هول.

 

 

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout