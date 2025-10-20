لماذا غطت كارداشيان وجهها بآخر حفل؟.. مقربون يوضحون

A + A -

انشغلت وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بإطلالة عارضة الأزياء الأميركية كيم كارداشيان في حفل متحف الأكاديمية السنوي الخامس.

وجه مغطى

فقد أطلت النجمة مغطية رأسها بقماش من نفس لون فستانها، ما اعتبرها البعض "إطلالة غير تقليدية".

حيث وصلت ووجهها مُغطى بالكامل بقماش من نفس لون فستانها، مضيفة لمسة من الغموض إلى حضورها على السجادة الحمراء.

لكن مقربين منها أوضحوا لمجلة "إيل"، أن كيم أخفت وجهها لتعكس حرصها على احترام نية دار الأزياء بدلاً من الاستغناء عن غطاء الوجه، إذ تتمتع ميزون مارجيلا بتاريخ طويل في استخدام أغطية الوجه ضمن عروضها على مدار العقود الماضية.

وأوضحوا أن قرار كارداشيان بارتداء غطاء الوجه يبرز أهمية هذه القطعة في إكمال الشكل العام والرسالة التي يحملها التصميم.

ليست أول مرة

وذكر أن هذه ليست أول مرة تختار كيم ارتداء إطلالات تغطي الوجه.

ففي حفل "ميت غالا 2021"، ظهرت بفستان أسود من بالينسياغا مع طرحة قماشية غطت وجهها.

أما متحف الأكاديمية السنوي الخامس، فشهد حضور مجموعة من أبرز النجوم، بينهم سيلينا غوميز، كوينتا برونسون، ريان كوغلر، ميشيل موناغان، جون سكويب، ريتا ويلسون، جيف غولدبلوم، تيسا طومسون، وريبيكا هول.