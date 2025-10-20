كانت حاملاً.. مقتل عارضة أزياء بطريقة مروّعة: إليكم ما كشفته صديقتها عن الجريمة!

A + A -

عُثِرَ على عارضة الأزياء الحامل ماليسا موني مقتولة داخل ثلاجة منزلها، بعدما عمد ماغنوس همفري إلى قتلها، بعد علاقة قصيرة بينهما، لم تتجاوز 5 أيّام.

وقالت صديقة الضحية كيرستن دوسيت، إن المتهم كان "مهووسًا" بماليسا رغم أنه لم يعرفها سوى لبضعة أيام، وكان يردد باستمرار "هذه فتاتي، هذه امرأتي".