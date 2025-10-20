بعد الكشف عن علاقة حب سرية بينهما.. فنان لبناني شهير يطل لأول مرة مع مذيعة الـ MTV!

A + A -

انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي للفنان فارس كرم برفقة حبيبته مذيعة الطقس في قناة mtv دانييلا غاريوس.

وبدا فارس ودانييلا بغاية الانسجام.

وتردد مؤخرا ان كرم يعيش علاقة حب سرية مع دانييلا بدأت تتطوّر بشكلٍ جدّي في الفترة الأخيرة.



وأعلن كرم انفصاله عن زوجته هبة عزيز في عام 2023 بعد زواج استمر 3 سنوات رُزق خلاله بطفلة تُدعى "مريم" وبابن اسماه كرم.



أما دانييلا فقد فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان عام 2010 ومن ثم دخلت مجال التقديم.وكانت متزوجة ولديها ابنة.